﻿ ﻿Пульт дистанционного управления с приемником, 12В, 433МГц, Espada E-1CH-V1 - ЭЛЕКТРОННЫЕ КОМПОНЕНТЫ, ТЕСТЕРЫ, ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Пульт дистанционного управления с приемником, 12В, 433МГц, Espada E-1CH-V1
Цена:905 руб.
Код товара: 44527
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Пульт дистанционного управления с приемником, 12В, 433МГц, Espada E-1CH-V1
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Наименование Пульт дистанционного управления с приемником, 12В, 433МГц, Espada E-1CH-V1
Назначение

Радиоуправляемый программируемый переключатель позволит вам дистанционно управлять питанием нагрузки (лампы, вентиляторы, электрозамки, ворота, водопроводные электроклапаны,  ….).  Приемник имеет специальный бокс для монтажа. Передатчик выполнен в виде влагозащищенного брелока с двумя кнопками. Выходные контакты: 1(COM)-общий, 1(NC)-нормально замкнут, 1(NO)-нормально разомкнут. Переключаемое напряжение от 1 до 220В. Контакты А+, А- - контакты питания 12В(полярность соответственно). Контакты питания не имеют электрического соединения с сигнальными(переключаемыми) контактами.

     Настраиваемые режимы переключения позволят вам подобрать оптимальное управление нагрузкой. Предусмотрена возможность назначить на каждую кнопку следующие режимы:
ВКЛ удержанием кнопки,
ВКЛ/Выкл фиксированное (разовое и повторное нажатие)кнопки
Вкл одной кнопкой, Выкл – другой
При этом можно переназначать кнопки в зависимости от личных предпочтений.
Пример: Кнопка А – ВКЛ удержанием кнопки, Кнопка В – Вкл/Выкл фиксированное

Передатчик передает кодированные сигналы – это означает, что с другого аналогичного брелока управлять параллельно не получится.
Технические данные передатчика (брелока):  
Рабочая частота 433 МГц
Микросхема EV 1527 обучающий код
Расстояние

более 50 метров (открытое пространство)

Рабочее напряжение
Кнопка

2 шт (А,В)
Материал

Металл, пластик
Размер изделиия 60х27х8 мм
Вес нетто
 29 г
Технические данные приемника  
Напряжение питания 

12 В постоянного тока (внешнее)
Ток в режиме ожидания <5 мА
Максимальный ток нагрузки 10 А
Частота RF 433 МГц
Поддержка пультов До 25
Рабочая температура -30 ~ + 80 
Режим работы RF  супергетеродинный  
Чувствительность приема  > 97dbm  
Расстояние передачи  более 50 м (открытое пространство)  
Поддержка удаленного типа Обучающий код 1527, фиксированный код (плавающий код может быть дизайном)
Режим работы  Мгновенный, тумблер, фиксация 
Тип проводки  фиксированная клемма 
Выходы NO - Нормальный разомкнут 
COM - Общие
NC - Нормально замкнут
Размер изделия 36х36х24 мм
Вес нетто 27 г
Размер изделия 70х60х33 мм
Вес брутто, пакет 57 г

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пульт дистанционного управления с приемником, 12В, 433МГц, Espada E-1CH-V1
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